Акинфеев вошел в топ-6 вратарей мира по числу сухих матчей с 2000 года

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Акинфеев вошел в топ-6 вратарей мира по числу сухих матчей с 2000 года

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев занял 6-е место по количеству сухих матчей за последние 20 лет. Рейтинг составил сайт GiveMeSport.

С 2000 года футболист провел 316 матчей на ноль. Он обошел таких вратарей, как Эдвин ван дер Сар (266 сухих матчей, 8-е место) и Виктор Вальдес (260, 9-е).

На первом месте расположился экс-вратарь "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс, у которого 439 "сухих" за последние 20 лет.

Топ-10 вратарей по числу сухих матчей с 2000 года:

1. Икер Касильяс - 439
2. Джанлуиджи Буффон - 420
3. Петр Чех - 391
4. Пепе Рейна - 343
5. Мануэль Нойер - 327
6. Игорь Акинфеев - 316
7. Андрей Пятов - 269
8. Эдвин ван дер Сар - 266
9. Виктор Вальдес - 260
10. Микель Ландро - 253.

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