Акинфеев вошел в топ-6 вратарей мира по числу сухих матчей с 2000 года
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев занял 6-е место по количеству сухих матчей за последние 20 лет. Рейтинг составил сайт GiveMeSport.
С 2000 года футболист провел 316 матчей на ноль. Он обошел таких вратарей, как Эдвин ван дер Сар (266 сухих матчей, 8-е место) и Виктор Вальдес (260, 9-е).
На первом месте расположился экс-вратарь "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс, у которого 439 "сухих" за последние 20 лет.
Топ-10 вратарей по числу сухих матчей с 2000 года:
1. Икер Касильяс - 439
2. Джанлуиджи Буффон - 420
3. Петр Чех - 391
4. Пепе Рейна - 343
5. Мануэль Нойер - 327
6. Игорь Акинфеев - 316
7. Андрей Пятов - 269
8. Эдвин ван дер Сар - 266
9. Виктор Вальдес - 260
10. Микель Ландро - 253.
А еще: Влашич поделился эмоциями от победного матча ЦСКА со "Спартаком" | http://soccernews.ru
главное
-
"Челси" официально представил новую домашнюю форму на следующий сезон
-
Прагматизм Симеоне, отсутсвие идей у "Барсы" и скорый уход Сетьена: разбираем матч между "Барселоной" и "Атлетико"
-
Infobae: Марадона может возглавить сборную Испании
-
Смолов останется в "Сельте" до фактического завершения сезона Ла Лиги
-
"Барселона" и "Атлетико" сыграли вничью в Примере
Лента новостей
-
В "Оренбурге" рассказали, почему решили не выставлять молодежь против "Урала"
-
"Бавария" подписала контракт с 18-летним защитником ПСЖ
-
Экс-игрок "Спартака" Калиниченко высказался о матче с ЦСКА
-
"Урал" выступил с заявлением по поводу отмены матча с "Оренбургом"
-
"Оренбург" пропустит матч с "Уралом". В клубе 10 зараженных коронавирусом
-
"Челси" официально представил новую домашнюю форму на следующий сезон
-
Прагматизм Симеоне, отсутсвие идей у "Барсы" и скорый уход Сетьена: разбираем матч между "Барселоной" и "Атлетико"
-
Сетьен прокомментировал домашнюю ничью "Барселоны" с "Атлетико"
-
Сарри прокомментировал победу "Ювентуса" над "Дженоа"
-
Мхитарян рассказал о своих целях в "Роме"
-
1
"Продолжаем в том же духе". Роналду прокомментировал победу "Ювентуса" над "Дженоа"
-
Газизов рассказал о случае заражения коронавирусом сотрудника "Уфы"
-
Джикия: "Уже привык, что в нашу сторону так судят"
-
1
Infobae: Марадона может возглавить сборную Испании
-
Гончаренко рассказал о своем будущем в ЦСКА
-
Пеллегрини может возглавить "Бетис"
-
Нападающий "Динамо" Обольский покинул клуб
-
"Сассуоло" продлил контракт с главным тренером Де Дзерби
-
Смолов останется в "Сельте" до фактического завершения сезона Ла Лиги
-
Акинфеев вошел в топ-6 вратарей мира по числу сухих матчей с 2000 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22