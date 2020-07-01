Акинфеев вошел в топ-6 вратарей мира по числу сухих матчей с 2000 года

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев занял 6-е место по количеству сухих матчей за последние 20 лет. Рейтинг составил сайт GiveMeSport.

С 2000 года футболист провел 316 матчей на ноль. Он обошел таких вратарей, как Эдвин ван дер Сар (266 сухих матчей, 8-е место) и Виктор Вальдес (260, 9-е).

На первом месте расположился экс-вратарь "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс, у которого 439 "сухих" за последние 20 лет.

Топ-10 вратарей по числу сухих матчей с 2000 года:

1. Икер Касильяс - 439

2. Джанлуиджи Буффон - 420

3. Петр Чех - 391

4. Пепе Рейна - 343

5. Мануэль Нойер - 327

6. Игорь Акинфеев - 316

7. Андрей Пятов - 269

8. Эдвин ван дер Сар - 266

9. Виктор Вальдес - 260

10. Микель Ландро - 253.

А еще: Влашич поделился эмоциями от победного матча ЦСКА со "Спартаком" | http://soccernews.ru