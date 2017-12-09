Акинфеев: "Впервые мне удалось посмотреть Манчестер с другой стороны"

Страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от посещения Манчестера.

В матче 6-го тура ЛЧ армейцы проиграли "Манчестер Юнайтед" (1:2).

"Впервые мне удалось посмотреть Манчестер с другой стороны. Это достаточно чистый, красивый город.

Раньше мы приезжали и потом сразу уезжали – кажется, что мрак, дожди постоянные. А сейчас посмотрел – действительно хороший город, в котором можно себя комфортно чувствовать", – сказал Акинфеев.

Читайте: Акинфеев: "В матче с "МЮ" будет шанс проверить нашу молодёжь в большом деле" | http://soccernews.ru