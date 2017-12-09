Акинфеев: "Впервые мне удалось посмотреть Манчестер с другой стороны"
Страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от посещения Манчестера.
В матче 6-го тура ЛЧ армейцы проиграли "Манчестер Юнайтед" (1:2).
"Впервые мне удалось посмотреть Манчестер с другой стороны. Это достаточно чистый, красивый город.
Раньше мы приезжали и потом сразу уезжали – кажется, что мрак, дожди постоянные. А сейчас посмотрел – действительно хороший город, в котором можно себя комфортно чувствовать", – сказал Акинфеев.
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|М
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|Манчестер Юнайтед
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|6
|12
|3
|ЦСКА Москва
|6
|9
|4
|Бенфика
|6
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|15
|2
|Бавария Мюнхен
|6
|15
|3
|Селтик
|6
|3
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Рома
|6
|11
|2
|Челси
|6
|11
|3
|Атлетико Мадрид
|6
|7
|4
|Карабах
|6
|2
|Группа D
|М
|О
|1
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|6
|14
|2
|Ювентус
|6
|11
|3
|Спортинг Лиссабон
|6
|7
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|Олимпиакос Пирей
|6
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|6
|12
|2
|Севилья
|6
|9
|3
|Спартак Москва
|6
|6
|4
|Марибор
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|15
|2
|Шахтер Донецк
|6
|12
|3
|Наполи
|6
|6
|4
|Фейеноорд
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|6
|14
|2
|Порту
|6
|10
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Монако
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|6
|16
|2
|Реал Мадрид
|6
|13
|3
|Боруссия Дортмунд
|6
|2
|4
|АПОЭЛ
|6
|2