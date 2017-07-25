Акинфеев впервые не пропустил гол в Лиге чемпионов за последние 11 лет
В матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА обыграл АЕК со счетом 2:0.
Вратарь армейцев Игорь Акинфеев впервые за последние 11 лет сумел оставить свои ворота в неприкосновенности с 2006 года.
Напомним, что Акинфеев пропускал голы в групповом раунде Лиги чемпионов и квалификации на протяжении 43 матчей.
Стоит отметить, что в основном раунде турнира серия голкипера из пропущенных мячей сохраняется и составляет 39 поединков.
Не пропустите: День угловых: ЦСКА обыгрывает АЕК в квалификации Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
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