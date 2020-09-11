Акинфеев вспомнил о скандальном столкновении с Веллитоном в 2011 году

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как относится к инциденту с экс-форвардом "Спартака" Веллитоном в 2011 году.

Напомним, что во время дерби бразилец врезался в голкипера армейцев, в результате чего тот получил разрыв крестообразной связки колена и внутреннего мениска.

Когда Акинфеева уносили с поля, он угрожал сопернику и оскорблял его матерными словами.

"Если взять и отмотать назад, я смотрю на себя и думаю: "Какой дурачок". И всё остальное. В мою голову в тот момент никто не мог залезть, а я прекрасно понимал, что это уже разрыв. Я понимал, что опять шесть месяцев, если не больше, опять больничная койка. Это просто были эмоции. На того же Веллитона никакой обиды и зла нет. Я никого не хотел обидеть, просто выплеск эмоций", - сказал Акинфеев.

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