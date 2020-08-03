Акинфеев выложил второй пост в инстаграме

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Акинфеев выложил второй пост в инстаграме

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выложил второй пост в инстаграме. Футболист завел странице в соцсети 25 июля.

34-летний капитан "армейцев" записал видеообращение для подписчиков.

"Друзья, всем большой привет. Достаточно много времени прошло с первой публикации в инстаграме. Поэтому решил показаться вам на глаза и развеять все сомнения и мифы, что инстаграм не мой и веду его не я. Надеюсь, что дальше все будет намного интереснее, лучше. Я, как ученик, немножко привык за эту неделю. Обещаю вам, что буду совершенствоваться. Надеюсь, что мы дальше вместе с вами пойдем в наш путь. Поэтому не сомневайтесь - это я. Всем хорошего дня и всем большой привет", - сказал Акинфеев.

В минувшем сезоне голкипер сыграл за ЦСКА 36 матчей и пропустил 41 гол.

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