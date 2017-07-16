Акинфеев вышел на десятое место по количеству матчей в РФПЛ

Теги цска москваигорь акинфеевсергей игнашевич

Акинфеев вышел на десятое место по количеству матчей в РФПЛ

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие в матче первого тура чемпионата России против "Анжи".

Эта игра стала для 31-летнего стража ворот 370-й в рамках РФПЛ. По этому показателю он обошёл бывшего полузащитника армейцев Дейвидаса Шембераса и теперь входит в десятку лучших.

Стоит отметить, что абсолютным рекордсменом по числу проведённых матчей в РФПЛ является ещё один игрок ЦСКА защитник Сергей Игнашевич - в его активе 464 поединка. | http://soccernews.ru

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