Акинфеев вышел на десятое место по количеству матчей в РФПЛ

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие в матче первого тура чемпионата России против "Анжи".

Эта игра стала для 31-летнего стража ворот 370-й в рамках РФПЛ. По этому показателю он обошёл бывшего полузащитника армейцев Дейвидаса Шембераса и теперь входит в десятку лучших.

Стоит отметить, что абсолютным рекордсменом по числу проведённых матчей в РФПЛ является ещё один игрок ЦСКА защитник Сергей Игнашевич - в его активе 464 поединка. | http://soccernews.ru