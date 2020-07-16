Акинфеев вышел на второе место по числу матчей в чемпионатах России

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Акинфеев вышел на второе место по числу матчей в чемпионатах России

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев вышел на второе место по числу матчей в чемпионатах России.

Акинфеев во встрече 29-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:2) провел свой 456-й матч в Российской Премьер-Лиге, догнав нынешнего главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака. Первое место занимает бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич (489 матчей).

34-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Голкипер шесть раз становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок России, семь раз - Суперкубок страны, а также однажды становился обладателем Кубка УЕФА.

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