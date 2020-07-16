Акинфеев вышел на второе место по числу матчей в чемпионатах России
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев вышел на второе место по числу матчей в чемпионатах России.
Акинфеев во встрече 29-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:2) провел свой 456-й матч в Российской Премьер-Лиге, догнав нынешнего главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака. Первое место занимает бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич (489 матчей).
34-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Голкипер шесть раз становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок России, семь раз - Суперкубок страны, а также однажды становился обладателем Кубка УЕФА.
Не пропустите: Акинфеев вошел в топ-6 вратарей мира по числу сухих матчей с 2000 года. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|22
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|22
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|22
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|4
|Ростов
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|5
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|22
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|6
|Динамо Москва
|22
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|7
|Арсенал Тула
|22
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|8
|Спартак Москва
|22
|28
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|Сочи
|23
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|Уфа
|22
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|Урал
|22
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|22
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|Ахмат
|23
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|Рубин
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