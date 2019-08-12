Акинфеев вышел на второе место по количеству матчей в стартовом составе в чемпионатах России

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев полностью отыграл матч пятого тура РПЛ против "Сочи".

33-летний вратарь в 429-й раз вышел на поле в стартовом составе в играх чемпионата России.

По этому показателю Акинфеев обогнал нынешнего главного тренера "Зенита" Сергея Семака.

Теперь голкипер уступает только рекордсмену Сергею Игнашевичу, который появлялся с первых минут в 475 случаях.

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