Акинфеев высказался о награде лучшему вратарю от Габулова
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о вручение приза "Чемпионата" лучшему голкиперу сезона из рук экс-игрока сборной России Владимира Габулова.
"Рад был видеть, Владимир. Через год жду с таким же призом", - сказал Акинфеев.
Напомним, председатель совета директоров клуба "Олимп-Долгопрудный" Владимир Габулов перед матчем с "Тамбовом" (2:1) вручил Акинфееву приз лучшему вратарю прошлого сезона.
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