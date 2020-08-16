Акинфеев высказался о награде лучшему вратарю от Габулова

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о вручение приза "Чемпионата" лучшему голкиперу сезона из рук экс-игрока сборной России Владимира Габулова.

"Рад был видеть, Владимир. Через год жду с таким же призом", - сказал Акинфеев.

Напомним, председатель совета директоров клуба "Олимп-Долгопрудный" Владимир Габулов перед матчем с "Тамбовом" (2:1) вручил Акинфееву приз лучшему вратарю прошлого сезона.

Не пропустите: Хамес Родригес хочет перебраться в английскую Премьер-лигу| http://soccernews.ru