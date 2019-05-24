Акинфеев высказался о разгромной победе ЦСКА над "Реалом"
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев встретился с болельщиками и студентами РГГУ и поделился воспоминаниями от гостевой победы над "Реалом" (3:0) в матче группового этапа Лиги Чемпионов.
"Все задают вопрос, что я тогда чувствовал. Для меня самое главное, чтобы за 90 минут никто в нашей команде не получил травму. Наверное, эта мудрость приходит с годами. Что касается победы, то все прекрасно понимают, что "Реал" был не в лучшем состоянии. Так просто сложилось, что мы победили со счетом 3:0. Вот и все. Хотя, наверное, никто и подумать не мог, что так будет", - приводят слова Акинфеева российские СМИ.
Напомним, что матч "Реал" - ЦСКА состоялся 12 декабря прошлого года. Победу московскому клубу принесли голы Федора Чалова, Георгия Щенникова и Арнора Сигурдссона. Несмотря на победу, ЦСКА занял последнее место в группе, а "Реал" вышел в плей-офф с первой позиции.
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