Акинфеев высказался о своем будущем в ЦСКА

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Акинфеев высказался о своем будущем в ЦСКА

Фото: инстаграм Игоря Акинфеева/Автор неизвестен 

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что он вскоре продлит контракт с московским клубом.

"Пусть болельщики не волнуются. С руководством ЦСКА поговорили. В ближайшее время вопрос с контрактом будет закрыт", - приводит слова Акинфеева журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

В нынешнем сезоне 35-летний Акинфеев провел за ЦСКА 18 матчей и пропустил 16 мячей. Контракт голкипера с "армейцами" действует до лета 2022 года.

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