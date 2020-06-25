Акинфеев высказался о своих отношениях с Игнашевичем
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался на тему отношений с Сергеем Игнашевичем.
"Многие придумывали про наши конфликты с Серегой Игнашевичем. Людям только дай повод. Серега - великий футболист. 100 раз повторял и еще 150 раз повторю. Это человек, который сделал из ЦСКА команду-победителя. Так же, как и братья Березуцкие.
Вне поля вместе не собирались, не дружили. Но когда приходили на базу, то все. Мы - два профессионала, друг друга уважаем, подбодрим. Всегда поддерживаю тех футболистов, с которыми я играл. Почему должен с кем-то скандалить? Просто зачем?" - заявил Акинфеев.
Напомним, что Игнашевич защищал цвета "армейцев" с 2004 по 2018 год.
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