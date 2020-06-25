Акинфеев высказался о своих отношениях с Игнашевичем

Теги цска москвасергей игнашевичигорь акинфеев

Акинфеев высказался о своих отношениях с Игнашевичем

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался на тему отношений с Сергеем Игнашевичем.

"Многие придумывали про наши конфликты с Серегой Игнашевичем. Людям только дай повод. Серега - великий футболист. 100 раз повторял и еще 150 раз повторю. Это человек, который сделал из ЦСКА команду-победителя. Так же, как и братья Березуцкие.

Вне поля вместе не собирались, не дружили. Но когда приходили на базу, то все. Мы - два профессионала, друг друга уважаем, подбодрим. Всегда поддерживаю тех футболистов, с которыми я играл. Почему должен с кем-то скандалить? Просто зачем?" - заявил Акинфеев.

Напомним, что Игнашевич защищал цвета "армейцев" с 2004 по 2018 год.

Читайте также: Акинфеев рассказал, когда мог уехать в европейский клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" досрочно стал чемпионом АПЛ

"Ливерпуль" досрочно стал чемпионом АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов