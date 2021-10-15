Акинфеев высказался об уходе Марио Фернандеса из сборной России

Фото: инстаграм Акинфеева/Автор неизвестен

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением об уходе Марио Фернандеса из сборной России.

"Насколько я знаю, Марио вообще хотел сыграть чемпионат мира — и на этом закончить в сборной. Но видишь — как-то удержали. Понять его можно — столько травм. И голову разбивали, и связки рвал. Одно дело — когда ты почти не ломаешься, как Криштиану Роналду. Плюс Марио немолодой игрок, ему уже за 30. Ему тоже удобнее сейчас более лайтовый режим — играть раз в неделю. Потому что на поле он всегда работает на износ", — сказал Акинфеев.

Напомним, Марио заявил о завершении международной карьеры после сентябрьских матчей.

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