Акинфеев высказался об увольнении Черчесова из сборной России

Фото: инстаграм Игоря Акинфеева/Автор неизвестен

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России после неудачного выступления на Евро-2020.

"Наверное, это такой жизненный цикл. Так всегда происходит - не только в сборной, но и в клубе. Я уже практически 30 лет в футболе, для меня уже практически нет никакой неожиданности никогда. Черчесов был в сборной практически 5 лет. За 5 лет что-то сделал, что-то нет. Руководители приняли вот такое решение. Что тут комментировать? Что мне на это реагировать, по большому счету? Меня в национальной команде уже нет. Я не звонил Черчесову. А зачем мне звонить? Что бы я ему сказал?" - сказал Акинфеев в интервью каналу "Коммент.Шоу" в YouTube.

Напомним, что на Евро-2020 сборная России заняла последнее место в своей группе и не смогла выйти в плей-офф. Россияне потерпели разгромные поражения в матчах с Бельгией (0:3) и Данией (1:4), а также обыграли Финляндию (1:0).

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