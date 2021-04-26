Акинфеев взял на себя ответственность за поражение от "Спартака"

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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев сделал заявление после проигранного дерби со "Спартаком".

Напомним, что в воскресенье "красно-белые" победили со счётом 1:0 благодаря голу Джордана Ларссона.

"Наверное, пришло время мне, как капитану, сказать пару слов. Вся ответственность на результате и всём, что происходит - на мне. Хочу в первую очередь извиниться перед болельщиками, нашими родными и близкими за то, что мы проводим такую неудачную серию, которую никак не можем переломить.

Каждый гол - это боль, каждое поражение - ещё сильнее. Хочется искренне сказать, что мы стараемся, но пока не можем переломить всю эту историю. Будем работать дальше. Каждый из нас должен включить голову и переломить эту серию. Мы хотим видеть побеждающий ЦСКА, великий ЦСКА, но никак не этот.

Мы проиграли закономерно: ни одного удара в створ, не было практически ни одного момента. Очень обидно пропускать такой гол, вина полностью на мне, но так бывает. Через это нужно проходить, тем более, мне уже не 20 лет. В любом случае, надо идти дальше. Я верю в лучшее, верю, что команда рано или поздно обретёт армейский дух и победы придут", - сказал Акинфеев.

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