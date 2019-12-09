Акинфеев: "Я порой не понимаю, по каким правилам нас судят"

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался по поводу судейства в матче 19-го тура РПЛ с "Краснодаром". Об этом сообщает "Чемпионат".



Ранее президент красно-синих Евгений Гинер раскритиковал работу арбитров в этой встрече.



"Если честно, я за свою карьеру видел многое, но такого судейства, как в этом году, припомнить не могу. По каким правилам работают судьи, как они трактуют эпизоды? Нам жёлтые и красные дают без разбора, а соперникам за те же нарушения вообще не свистят.

Арбитры пять минут смотрят VAR и просто не видят этого эпизода, или не хотят его видеть. Повторюсь, в своей жизни я провёл много матчей и сталкивался с разными ситуациями, но то, что происходит с судейством в чемпионате России сейчас, меня неприятно удивляет", - сказал Акинфеев.

Напомним, в матче "Краснодар" - ЦСКА главный арбитр встречи 15 минут изучал нарушение полузащитника "армейцев" Ивана Облякова, после чего назначил пенальти в ворота московского клуба.

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