Акинфеев: "Я порой не понимаю, по каким правилам нас судят"
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался по поводу судейства в матче 19-го тура РПЛ с "Краснодаром". Об этом сообщает "Чемпионат".
Ранее президент красно-синих Евгений Гинер раскритиковал работу арбитров в этой встрече.
"Если честно, я за свою карьеру видел многое, но такого судейства, как в этом году, припомнить не могу. По каким правилам работают судьи, как они трактуют эпизоды? Нам жёлтые и красные дают без разбора, а соперникам за те же нарушения вообще не свистят.
Арбитры пять минут смотрят VAR и просто не видят этого эпизода, или не хотят его видеть. Повторюсь, в своей жизни я провёл много матчей и сталкивался с разными ситуациями, но то, что происходит с судейством в чемпионате России сейчас, меня неприятно удивляет", - сказал Акинфеев.
Напомним, в матче "Краснодар" - ЦСКА главный арбитр встречи 15 минут изучал нарушение полузащитника "армейцев" Ивана Облякова, после чего назначил пенальти в ворота московского клуба.
Не пропустите: Слуцкий рассказал о своём отношении к процессам, происходящим в России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гвардиолу вновь остановили в чемпионате: продолжаем разбирать причины кризиса "Манчестер Сити"
-
Ананидзе и Гулиев близки к уходу из "Спартака"
-
Россию отстранили на четыре года от Олимпийских игр и Чемпионатов Мира из-за допинга
-
Дзюба - лучший игрок первой части сезона РПЛ по версии WhoScored
-
"Лион" и "Севилья" поборются за нападающего "Ростова"
Лента новостей
-
"Зенит" вылетел в Лиссабон
-
Витсель перенес операцию на лице и выбыл до конца года
-
1
Акинфеев: "Я порой не понимаю, по каким правилам нас судят"
-
"Эвертон" рассматривает Унаи Эмери на пост главного тренера
-
3 игрока "Тамбова" попали в символическую сборную 19-го тура РПЛ по версии Opta
-
В РФС отреагировали на санкции в отношении России со стороны ВАДА
-
СМИ: Отстранение России включает футбольный ЧМ-2022
-
Бригада венгерских арбитров обслужит матч "Атлетико" - "Локомотив"
-
Колосков: "Твёрдо убежден, что футбола запреты WADA не коснутся"
-
Гвардиолу вновь остановили в чемпионате: продолжаем разбирать причины кризиса "Манчестер Сити"
-
Ананидзе и Гулиев близки к уходу из "Спартака"
-
Россию отстранили на четыре года от Олимпийских игр и Чемпионатов Мира из-за допинга
-
Запашный связался с Уткиным, который ранее назвал его "живодёром"
-
"Шеффилд Юнайтед" повторил клубный рекорд 120-летней давности
-
Дзюба - лучший игрок первой части сезона РПЛ по версии WhoScored
-
Слуцкий потроллил самого себя в инстаграме
-
Тедеско прокомментировал акцию протеста фанатов на матче "Спартак" - "Ростов"
-
"Лион" и "Севилья" поборются за нападающего "Ростова"
-
1
Гвардиола: "Мы не можем конкурировать с "Ливерпулем", "Ювентусом", "Барселоной" и "Реалом"
-
Тео Эрнандес стал автором уникального достижения
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15