Акинфеев ярко высказался о развитии футбола в России
Фото сайт РПЛ
Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев сделал мощное заявление о кризисе в российском футболе.
"У нас очень много девизов и лозунгов за последние годы. Начиная с Госдумы, все рассказывают, что делать, но никто ничего не делает конкретного. Нет развития детского футбола, нет программы. Вот говорят, что построили поля. А дальше-то что? Вы эти поля сдаёте в аренду кому-то. Мужики пузатые бегают за 200 долларов. А дальше-то? Вот и всё развитие футбола нашего. Ещё говорят про новые стадионы. А кто играет на новых стадионах? "Тамбов"? Наигрались уже", - сказал Акинфеев.
Напомним, что российская сборная вылетела с Евро-2020 по итогам группового этапа. Команда победила Финляндию (1:0), а также потерпела разгромные поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняв последнее место в квартете.
Не пропустите: Россия - лучшая среди сборных, занявших четвeртые места в группах на Евро-2020. | http://soccernews.ru
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