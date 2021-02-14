Акинфеев забил в "девятку" своему дублеру по ЦСКА (видео)

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев на тренировке смог забить впечатляющим ударом в "девятку" ворот своего коллеги Владислава Торопа. Аккаунт "армейцев" в Инстаграм показал "сториз" этого гола, отметив обоих участников и подписав: "Пушка страшная!".

Напомним, в текущем сезоне Акинфеев сыграл за ЦСКА 25 матчей и пропустил 25 голов.



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