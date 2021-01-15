Акинфеев защитил магистерскую диссертацию

Капитан и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал дипломированным специалистом по направлению "Менеджмент".

34-летний футболист успешно защитил магистерскую диссертацию в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина.

Стоит отметить, что защита проходила в онлайн-формате. По всей видимости, это связано с антикоронавирусными ограничениями.

В текущем сезоне Акинфеев сыграл за ЦСКА 25 матчей и пропустил 25 голов.

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