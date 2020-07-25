Акинфеев завёл аккаунт в инстаграме

Пресс-служба московского ЦСКА объявила о решении своего капитана Игоря Акинфеева зарегистрироваться в инстаграме.

34-летний футболист решил создать аккаунт в указанной соцсети по случаю запуска нового шоу на клубном телевидении армейцев.

Пока голкипер ничего на своей странице не публиковал, зато уже набрал почти 10 тысяч подписчичков.

В минувшем сезоне Акинфеев сыграл за ЦСКА 36 матчей и пропустил 41 гол.

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