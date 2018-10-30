Акинфеев заявил, что готов играть до 42 лет

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что хотел бы играть в футбол минимум до 40 лет.

Напомним, что недавно футболист прекратил выступления за национальную команду.

"Я думаю, что еще "помучаю" всех своей игрой до 40, а может, и до 42 лет.

Меня в ЦСКА конкретно спросили, сколько я сам хочу играть, я не стал уже наглеть, сказал, что до 36 лет надо поиграть на высочайшем уровне, а там уже видно будет.

Была договоренность, что я отрабатываю срок контракта, а там, если будет позволять здоровье и все остальное, сядем за стол переговоров, и не будет проблемы продлить контракт", – сказал 32-летний Акинфеев.

Читайте: Акинфеев: "Дзюба - нападающий топ-класса" | http://soccernews.ru