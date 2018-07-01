Акинфеева после матча увели на допинг-контроль

Вратаря сборной России Игоря Акинфеева после матча с Испанией увели для допинг-контроля.

Отметим, что Акинфеева забрали, когда у него брали интервью.

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