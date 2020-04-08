Акинфееву исполнилось 34 года. Сборная России назвала его легендой

Сборная России поздравила вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева с 34-летием.

"Игорю Акинфееву – 34. Давайте просто похлопаем легенде", — говорится в официальном Twitter сборной России.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, провел за клуб 629 матчей и пропустил 551 гол. За сборную России сыграл 110 матчей и пропустил 95 голов. Шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы-2008, четвертьфиналист чемпионата мира-2018.

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