"Акрон" останется в ФНЛ
Фото: инстаграм "Акрона"/Автор неизвестен
"Акрон" в следующем сезоне продолжит выступать в ФНЛ.
В связи с неподачей заявки на лицензирование на следующий сезон футбольным клубом "Тамбов", а также в соответствии со статьей 3 и пунктом 3.11 регламента ФНЛ, тольяттинский клуб "Акрон" получил приоритетное право остаться в лиге, как занявший по итогам сезона более высокое место и имеющий соответствующую лицензию РФС.
Напомним, что "Акрон" занял 17-е место в турнирной таблицк ФНЛ по итогам сезона 20/21 и имеет лицензию РФС II, дающую право сыграть в ФНЛ в следующем сезоне.
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|Команда
|М
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18