"Акрон" останется в ФНЛ

Фото: инстаграм "Акрона"/Автор неизвестен

"Акрон" в следующем сезоне продолжит выступать в ФНЛ.

В связи с неподачей заявки на лицензирование на следующий сезон футбольным клубом "Тамбов", а также в соответствии со статьей 3 и пунктом 3.11 регламента ФНЛ, тольяттинский клуб "Акрон" получил приоритетное право остаться в лиге, как занявший по итогам сезона более высокое место и имеющий соответствующую лицензию РФС.

Напомним, что "Акрон" занял 17-е место в турнирной таблицк ФНЛ по итогам сезона 20/21 и имеет лицензию РФС II, дающую право сыграть в ФНЛ в следующем сезоне.

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