Актер Дмитрий Назаров спел песню о победе "Спартака" над "Ахматом"

Известный артист Дмитрий Назаров посвятил песню победе московского "Спартака" над грозненским "Ахматом" (2:1) в матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Мешков помог "Ахмату" между прочим

И карточками для того махал

Чтоб обескровить наш "Спартак" для "Сочи"

А вовсе не "Ахмату" помогал

Плевать нам на судейские программы

Пускай живут в привычном кумовстве

Мы все равно берем вторые таймы

Особенно и с блеском в меньшинстве

У нас другие цели чести ради

В Варшаву мы везем огонь и гром

Мешкова там не будет, не нагадит

И с божьей волей "Легию" возьмем", - спел Назаров в своем инстаграме.

В этой встрече "Спартак" открыл счет на 13-й минуте, отличился Виктор Мозес. Впрочем, на 32-й минуте "красно-белые" остались вдесятером из-за удаления Александра Соболева. В концовке первого тайма счет сравнял Даниил Уткин. Но в конце матча победу "Спартаку" принес Квинси Промес.

"Спартак", набрав в 17 турах 23 очка, занимает дявятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Не пропустите: Калиниченко высказался о возможном назначении Ваноли в "Спартак". | http://soccernews.ru