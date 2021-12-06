Актер Дмитрий Назаров спел песню о победе "Спартака" над "Ахматом"

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Актер Дмитрий Назаров спел песню о победе "Спартака" над "Ахматом"

Известный артист Дмитрий Назаров посвятил песню победе московского "Спартака" над грозненским "Ахматом" (2:1) в матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Мешков помог "Ахмату" между прочим
И карточками для того махал
Чтоб обескровить наш "Спартак" для "Сочи"
А вовсе не "Ахмату" помогал
Плевать нам на судейские программы
Пускай живут в привычном кумовстве
Мы все равно берем вторые таймы
Особенно и с блеском в меньшинстве
У нас другие цели чести ради
В Варшаву мы везем огонь и гром
Мешкова там не будет, не нагадит
И с божьей волей "Легию" возьмем", - спел Назаров в своем инстаграме.

В этой встрече "Спартак" открыл счет на 13-й минуте, отличился Виктор Мозес. Впрочем, на 32-й минуте "красно-белые" остались вдесятером из-за удаления Александра Соболева. В концовке первого тайма счет сравнял Даниил Уткин. Но в конце матча победу "Спартаку" принес Квинси Промес.

"Спартак", набрав в 17 турах 23 очка, занимает дявятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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