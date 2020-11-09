Актер Ефремов будет отбывать наказание в той же тюрьме, где сидели Кокорин и Мамаев
Российский артист Михаил Ефремов, болеющий за московский "Спартак", будет отбывать наказание в Белгородской области в исправительной колонии № 4. Ранее в этой тюрьме сидели футболисты "Спартака" Александр Кокорин и "Ростова" Павел Мамаев.
"Михаил Олегович отправлен в ИК-4 в поселке Алексеевка Белгородской области. Это единственное исправительное учреждение для впервые осужденных во всем регионе, находится в 670 км от Москвы. Лимит наполнения колонии — 1111 мест.
Хотя он известная личность, этап отдельно только для него формировать не должны. Значит, будет добираться через ожидания в пересыльных тюрьмах. Это может занять примерно 2-3 недели", - сказал адвокат Ефремова Владимир Васильев в интервью "Комсомольской правде".
Напомним, что 56-летний Ефремов приговорен к восьми годам лишения свободы за совершение смертельного ДТП в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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