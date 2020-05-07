Актёр Ефремов высказался о заболевании Федуна коронавирусом

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Актёр Ефремов высказался о заболевании Федуна коронавирусом

Известный российский актёр Михаил Ефремов дал комментарии по поводу госпитализации владельца "Спартака" Леонида Федунау которого диагностировали коронавирус.

"Желаю Федуну крепкого здоровья, коронавирус - это нехорошо, конечно. Также хочу пожелать, чтобы всё прошло в лёгкой форме и поскорее закончилось. Жизнь - это круче всего. Болельщики пишут едкие комментарии? Ну, злорадство - наша неотъемлемая часть. Мы любим это делать, нас этому и по телевизору учат. По поводу того, чтобы молиться на Федуна - не знаю, но то, что он тащит "Спартак" вперёд - безусловно. Было бы прекрасно, чтобы он и продолжал это делать, но у нас будет ещё экономический кризис. Интересного впереди очень много", - сказал Ефремов.

Стоит отметить, что актёр болеет за "красно-белых" с 1976 года.

Федуну месяц назад исполнилось 64 года, то есть он находится в зоне риска.

Бизнесмен владеет "Спартаком" с 2003 года. При нём "народная команда" выиграла два трофея.

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