Актер Маклаков, игравший Шматко, высказался об увольнении Газизова из "Спартака"

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Актер Маклаков, игравший Шматко, высказался об увольнении Газизова из "Спартака"

Известный актер Алексей Маклаков, игравший прапорщика Олега Шматко в сериале "Солдаты", поделился мнением об отставке Шамиля Газизова с поста генерального директора московского "Спартака".

"Я считаю, что в нынешних успехах "Спартака" есть заслуга Газизова. Поэтому, то, что они сделали — это глупость, которая еще не раз аукнется. Я считаю, что-то, что произошло — это очень существенно. Одно дело, если бы это было направлено на улучшение в команде, но пока мы видим только результат раздумий и решение руководства убрать Газизова. Мы видим их поступок, а скоро увидим, как он аукнется", - приводит слова Маклакова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Газизов пришел в "Спартак" в конце прошлого сезона, сменив на посту генерального директора уволенного Томаса Цорна.

После 17 туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав одинаковое количество очков с лидирующим "Зенитом".

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