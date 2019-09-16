Актер Маклаков заявил, что болельщики "Спартака" больше не доверяют Кононову

Известный актер и болельщик "Спартака" Алексей Маклаков рассказал, что думает о решении владельца "Спартака" Леонида Федуна оставить до декабря главного тренера Олега Кононова. Об этом сообщает Sport24.

Фанат уверен, что в январе у клуба будет новый наставник, так как болельщики красно-белых больше не доверяют Кононову.

"Решение Федуна оставить Кононова до декабря от безысходности, потому что до сих пор не найдена кандидатура на замену. Эта непонятная отсрочка говорит о том, что ищется новый тренер для "Спартака". Новый тренер будет после декабря, это уже ясно, потому что кредит доверия к Кононову исчез у болельщиков. Это все уже, болельщикам будет трудно возвращаться на трибуны", - сказал Маклков.

Напомним, "Спартак" проигрывает третий матч подряд. После 9 туров чемпионата России у московского клуба 14 баллов и 6 место в турнирной таблице РПЛ.



Кононов возглавил "Спартак" в середине прошлого сезона, сменив на посту Массимо Карреру.

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