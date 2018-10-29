Актер Михаил Ефремов: "Мне кажется внутри "Спартака" есть какие-то группировки"

Теги спартак москвамассимо каррера

Актер Михаил Ефремов: "Мне кажется внутри "Спартака" есть какие-то группировки"Известный актер Михаил Ефремов высказал свою точку зрения на расставание московского "Спартака" со своим главным тренером Массимо Каррерой.

"Мне кажется, что внутри команды - группировки какие-то. Есть те, вот эти, молодые, иностранцы. Почему итальянец выиграл-то? Он - с мороза. Он пришел, не знал ничего этого. А потом погрузился...", - приводит слова Ефремова Спорт24.

Каррера возглавлял "Спартак" в период с 2016-го по 2018-й годы. За это время он выиграл с командой чемпионат и Суперкубок России.

Напомним, бывший врач "Спартака" не считает Карреру тренером. | soccernews.ru

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