Актер Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов, являющийся болельщиком "Спартака", отказался признавать свою вину в смертельном ДТП, которое он устроил в Москве в начале июня.
"Сначала признавал, а потом отказался", - сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский в интервью Interfax.
Кроме того, артист не принес извинений семье погибшего и не предлагал им денежную компенсацию.
Ефремов на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался в микроавтобус. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелейшие травмы и через несколько часов скончался в больнице.
Несколько месяцев назад 56-летний Евремов устроил дебош в аэропорту. Актера не пустили на борт самолета после чего он стал скандалить и нецензурно высказываться о России.
Не пропустите: Появилось видео, как актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Уткин прокомментировал возможный переход Урунова в "Спартак"
-
Переход Александра Кокорина в "Локомотив" не состоялся из-за чиновника РФ
-
Навальный поддержал политика Яшина, который осудил уголовное преследование фанатов "Спартака"
-
"Локомотив" отказался от трансфера Александра Кокорина
-
1
Актер Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в смертельном ДТП
-
"Локомотив" договорился о переходе африканского форварда
-
Карим Бензема назвал лучшего защитника в мире
-
Селюк - о борьбе за Кокорина: "Это соревнования тупого и еще тупее"
-
Политик Яшин осудил уголовное преследование фанатов "Спартака"
-
"Сочи" расстался с экс-игроком "Порту"
-
"Торпедо" может подписать бывшего вратаря "Зенита"
-
Александр Кокорин может остаться в "Сочи"
-
Бензема рассказал о своем отношении к награде "Золотой мяч"
-
Федотов: "Кокорин тренируется с "Сочи". Я рассчитываю на него в следующем сезоне"
-
1
"Шахтер" поздравил с днем рождения экс-главного тренера Луческу
-
"Бизнес Online": Шатов договорился с "Рубином" о трехлетнем контракте
-
"Рома" показала второй комплект формы на сезон-2020/21
-
АПЛ представила мяч на сезон-2020/21
-
1
Газзаев - о Кокорине: "Звезда местного значения. Серьезных достижений у него нет"
-
Смольников попрощался с "Зенитом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22