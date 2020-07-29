Актер Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов, являющийся болельщиком "Спартака", отказался признавать свою вину в смертельном ДТП, которое он устроил в Москве в начале июня.

"Сначала признавал, а потом отказался", - сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский в интервью Interfax.

Кроме того, артист не принес извинений семье погибшего и не предлагал им денежную компенсацию.

Ефремов на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался в микроавтобус. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелейшие травмы и через несколько часов скончался в больнице.

Несколько месяцев назад 56-летний Евремов устроил дебош в аэропорту. Актера не пустили на борт самолета после чего он стал скандалить и нецензурно высказываться о России.

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