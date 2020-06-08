Актер Михаил Ефремов в пьяном виде устроил ДТП в Москве, травмировав человека

Актер Михаил Ефремов, являющийся болельщиком "Спартака", находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил автомобильную аварию в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

Ефремов на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался в микроавтобус. Водитель фургона серьезно пострадал и не может самостоятельно выбраться из транспортного средства.

Несколько месяцев назад 56-летний Евремов устроил дебош в аэропорту. Актера не пустили на борт самолета после чего он стал скандалить и нецензурно высказываться о России.

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