Актер Михаил Ефремов задержан полицией за ДТП со смертельным исходом

Актер Михаил Ефремов, являющийся болельщиком московского "Спартака", задержан полицией за совершение ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

"Водитель иномарки, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. По данным следствия, 8 июня около 22 часов напротив дома 3 на Смоленской площади он совершил столкновение с автомобилем "Лада", водитель которого получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ. Расследование продолжается", - говорится в заявлении пресс-службы МВД.

Инцидент произошел вчера, 8 июня. Ефремов на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался в микроавтобус. Водитель фургона серьезно пострадал в аварии и через несколько часов умер от травм в больнице. Ефремову грозит тюремное заключение сроком до 12 лет. Позже выяснилось, что в крови актера обнаружены следы кокаина, каннабиноидов, а также алкоголя.

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