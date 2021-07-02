Актёр Назаров эпично спародировал Черчесова
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Известный актёр и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров сочинил стихотворение про наставника сборной России Станислава Черчесова.
Шуточный монолог от имени главного тренера национальной команды артист опубликовал в своём инстаграме.
"Уйти в отставку, опозорив строй большой страны доверчивой? Как можно?
Я за себя готов стоять горой, во мне найти изъяны очень сложно.
Меня Россия много лет ждала, вы б все мои победы посчитали,
В СССР за все мои дела Звезду Героя раньше выдавали.
Таких, как я, положено любить. За что меня ругают в интернете?
Я не могу как тренер вечно быть за пятку Игнашевича в ответе.
За них за всех играть я не могу. Хотя, могу.
Но в силу атлетизма смотрюсь я несолидно на бегу.
А я фундаментален, как харизма. Я всё им рассказал и показал,
Что оборона - лучше, чем атака, я даже на доске им рисовал, где прятаться от страшного Лукаку!
За что меня ругают, не пойму? Мы ж разгромили даже финнов страшных!
А группу проиграли потому, что этот Евро... Евро - не домашний!", - говорится в стихотворении Назарова.
Не пропустите: 2 июля состоится пресс-конференция Черчесова. | http://soccernews.ru
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