Актёр Назаров эпично спародировал Черчесова

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Известный актёр и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров сочинил стихотворение про наставника сборной России Станислава Черчесова.

Шуточный монолог от имени главного тренера национальной команды артист опубликовал в своём инстаграме.

"Уйти в отставку, опозорив строй большой страны доверчивой? Как можно?

Я за себя готов стоять горой, во мне найти изъяны очень сложно.

Меня Россия много лет ждала, вы б все мои победы посчитали,

В СССР за все мои дела Звезду Героя раньше выдавали.

Таких, как я, положено любить. За что меня ругают в интернете?

Я не могу как тренер вечно быть за пятку Игнашевича в ответе.

За них за всех играть я не могу. Хотя, могу.

Но в силу атлетизма смотрюсь я несолидно на бегу.

А я фундаментален, как харизма. Я всё им рассказал и показал,

Что оборона - лучше, чем атака, я даже на доске им рисовал, где прятаться от страшного Лукаку!

За что меня ругают, не пойму? Мы ж разгромили даже финнов страшных!

А группу проиграли потому, что этот Евро... Евро - не домашний!", - говорится в стихотворении Назарова.

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