Актер Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Арсеналом"
Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров сочинил песню, посвященную к победе московского клуба над тульским "Арсеналом" (3:2) в матче 23-го тура РПЛ.
Беззаботная такая жизнь была у туляка.
Жил он, пряники кусая, до приезда "Спартака".
А потом в зеленом поле, как в былые времена,
Чашу горькую и долю Тула выпила до дна.
"Арсенал", постой на месте, торопливость вам вредна,
А мы пока пригубим вместе чашу терпкого вина.
Каждый пьет, что было в чаше, что налили, то и пьют,
Но играть с судейством нашим надо ровно сто минут.
Страшно мне, немного страшно, всех нас ждет итог один,
Всем футболом выпьем чашу под названием "карантин".
После 23 туров "Спартак" занимает шестое место, от еврокубковой зоны их отделяет 5 очков.
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РФС определился с позицией по матчу между "Краснодаром" и "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22