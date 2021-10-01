Актёр Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Наполи"

Фото инстаграм Дмитрия Назарова

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров сочинил песню, посвящённую победе "красно-белых" над "Наполи" (3:2) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

"В победу верили лишь оптимисты,

Никто не ждал от нас силы игристой.

"Наполи" бедному фору мы дали,

Чтоб веселее они с нами играли.

На поле "Наполи" в бозе почили,

И помогала нам Санта Лючия.

Как же прекрасны мы, если все вместе.

Силой наполнены, каждый на месте.

Игнатов - как хорош! Промес - как Промес!

Все рвали "Наполи" дерзко, как Мозес.

Лишь в единении силы причина,

И помогала нам Санта Лючия.

Лишь в единении силы причина,

"Спартак" Московия - "Спартак" Россия!" - спел Назаров.

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