Актёр Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Наполи"
Фото инстаграм Дмитрия Назарова
Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров сочинил песню, посвящённую победе "красно-белых" над "Наполи" (3:2) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.
"В победу верили лишь оптимисты,
Никто не ждал от нас силы игристой.
"Наполи" бедному фору мы дали,
Чтоб веселее они с нами играли.
На поле "Наполи" в бозе почили,
И помогала нам Санта Лючия.
Как же прекрасны мы, если все вместе.
Силой наполнены, каждый на месте.
Игнатов - как хорош! Промес - как Промес!
Все рвали "Наполи" дерзко, как Мозес.
Лишь в единении силы причина,
И помогала нам Санта Лючия.
Лишь в единении силы причина,
"Спартак" Московия - "Спартак" Россия!" - спел Назаров.
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