Актер Назаров посвятил стихотворение Дзюбе и Азмуну, которые имитировали половой акт в раздевалке "Зенита"

Актер Дмитрий Назаров, который является болельщиком "Спартака", посвятил стихотворение нападающим "Зенита" Артему Дзюбе и Сердару Азмуну, которые имитировали половой акт в раздевалке петербургского клуба.

После этого генеральный директор "Зенита" Александр Медведев предложил, что Дзюба, возможно, намерен сделать подобное со "Спартаком" в полуфинальном матче Кубка России (19 июля).

"Любить партнера незазорно. Не важно — жестко или с лаской.

И нет греха в подобном порно. Вы ж атакующая связка!

Как важно поддержать друг друга! Расширить связь, раскрыть канал…

И генеральный так упруго своих любимых поддержал.

Он обещал — уж вы простите — содомский грех. Вот вертопрах!

Забыв, что даже на "Зените" положено играть в трусах.

"Зенит" уже не намекает — он с каждым годом все грубей.

С деньгами пошлость проникает в сердца по газовой трубе.

Вот так директор генеральный немножко должность поменял.

Став безусловно генетальным. О чем, возможно, и мечтал", - написал Назаров на своей странице в Instagram.

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