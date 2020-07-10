Актер Назаров посвятил стихотворение Дзюбе и Азмуну, которые имитировали половой акт в раздевалке "Зенита"

Теги спартак москвазенит санкт-петербургсердар азмунартём дзюбаалександр медведев

Актер Назаров посвятил стихотворение Дзюбе и Азмуну, которые имитировали половой акт в раздевалке "Зенита"

Актер Дмитрий Назаров, который является болельщиком "Спартака", посвятил стихотворение нападающим "Зенита" Артему Дзюбе и Сердару Азмуну, которые имитировали половой акт в раздевалке петербургского клуба.

После этого генеральный директор "Зенита" Александр Медведев предложил, что Дзюба, возможно, намерен сделать подобное со "Спартаком" в полуфинальном матче Кубка России (19 июля).

"Любить партнера незазорно. Не важно — жестко или с лаской.
И нет греха в подобном порно. Вы ж атакующая связка!
Как важно поддержать друг друга! Расширить связь, раскрыть канал…
И генеральный так упруго своих любимых поддержал.

Он обещал — уж вы простите — содомский грех. Вот вертопрах!
Забыв, что даже на "Зените" положено играть в трусах.
"Зенит" уже не намекает — он с каждым годом все грубей.
С деньгами пошлость проникает в сердца по газовой трубе.

Вот так директор генеральный немножко должность поменял.
Став безусловно генетальным. О чем, возможно, и мечтал", - написал Назаров на своей странице в Instagram.

Не пропустите: Дзюба объяснил имитацию секса с Азмуном в раздевалке "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Астон Виллу" в чемпионате Англии

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Астон Виллу" в чемпионате Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов