Актёр Назаров посвятил стихотворение поражению "Спартака" от "Зенита"
Фото инстаграм Дмитрия Назарова
Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров сочинил стихотворение, посвящённое поражению "красно-белых" от "Зенита" (1:7) в 12-м туре РПЛ.
"В ворота хорошо бы стать голкиперу,
По правилам такое позволительно,
А не парнишке во вратарском свитере
С повадками внимательного зрителя.
Ещё бы кто-то рассказал Рассказову -
Оправдываться так нельзя решительно.
Он разве не предатель многоразовый,
Предавший всуе миллионы зрителей?
Руй ставит их и не считает глупостью.
Не он виновен - игроки беспомощны.
А может, он так борется со скупостью?
Икры не дали - кушайте позорище?
Хозяин "Спартака", пускай не в теме я,
Но допускать в игру нельзя вредителей.
Пускай играют дубль с академией,
А не машин престижнейших водители.
Что будет дальше - поглядим и вытерпим.
Врагов не кормят жалобными стонами.
Когда вы 5:1 имели в Питере,
То в этот год мы стали чемпионами", - сказал Назаров.
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