Актёр Назаров посвятил стихотворение поражению "Спартака" от "Зенита"

Фото инстаграм Дмитрия Назарова

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров сочинил стихотворение, посвящённое поражению "красно-белых" от "Зенита" (1:7) в 12-м туре РПЛ.

"В ворота хорошо бы стать голкиперу,

По правилам такое позволительно,

А не парнишке во вратарском свитере

С повадками внимательного зрителя.

Ещё бы кто-то рассказал Рассказову -

Оправдываться так нельзя решительно.

Он разве не предатель многоразовый,

Предавший всуе миллионы зрителей?

Руй ставит их и не считает глупостью.

Не он виновен - игроки беспомощны.

А может, он так борется со скупостью?

Икры не дали - кушайте позорище?

Хозяин "Спартака", пускай не в теме я,

Но допускать в игру нельзя вредителей.

Пускай играют дубль с академией,

А не машин престижнейших водители.

Что будет дальше - поглядим и вытерпим.

Врагов не кормят жалобными стонами.

Когда вы 5:1 имели в Питере,

То в этот год мы стали чемпионами", - сказал Назаров.

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