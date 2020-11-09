Актер Панин высказался о скандальном видео с участием Дзюбы

Известный российский актер Алексей Панин поделился мнением о скандальном видео с участием нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой, который мастурбировал на камеру.

"Я не сразу понял, о ком идет речь. Потом залез в ленту новостей. Не понимаю, о чем идет речь. Я так далек от этого говна. Почти каждый мужчина отправляет своей женщине интим-фото. Женщины — мужчинам. Все занимаются мастурбацией. Все получают удовольствие", -сказал Панин в Instgaram.

Напомним, что после произошедшего Дзюба закрыл доступ в свой Instgaram. Позднее форвард заявил, что он не идеален.

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