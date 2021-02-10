Актер Райан Рейнольдс вложился в клуб "Рексем"

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Актер Райан Рейнольдс вложился в клуб "Рексем"Известные голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни стали новыми владельцами клуба "Рексем" из Уэльса. Команда выступает в пятом по силе английском дивизионе. Пресс-служба клуба сообщает, что на счета переведены 2 млн фунтов.

В приоритете будет основная команда, но часть суммы пойдет на содержание женской команды и на финансирование общественных инициатив.

"Рексем" был основан в 1864 году и с 2011-го принадлежал болельщикам. Осенью 2020 года члены объединения проголосовали за то, чтобы клуб перешел во владение актерам.

Целью новых владельцев является возвращение клуба в Лигу 2 (четвертый по силе дивизион), увеличение посещаемости и улучшение стадиона.

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