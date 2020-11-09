Актёр Тактаров - о поддержке Дзюбы: "Предлагаю сборной России и всем друзьям по "Зениту" встать в рядочек и подрочить"
Известный актёр, бывший боец ММА Олег Тактаров встал на защиту нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.
Напомним, что в субботу в сети появился ролик, на котором футболист занимается мастурбацией. После этого 32-летнего форварда вывели из состава сборной России, а также лишили капитанской повязки в клубе.
"Каждый, кто сейчас порицает Дзюбу, – ***. Дзюба-то мужик. Видимо, верный мужик. Своей девушке или жене... На кого он там дрочит на телефон? Это нормально. Кто этого не делал - поднимите руку! Кто у нас здесь с неработающим членом, у кого яйца отпали? Покажите мне! У кого? Если вы раз в три дня не кончите, у вас там застой будет - и отпадёт всё нахрен. Оно вам не нужно. Тогда у вас вообще ничего не останется: мозгов нет, совести нет. А тут ещё и члена не будет! А зачем вам тогда жить-то?
Я призываю всю сборную команду России, хотя там наверняка своя конкуренция есть, но это может случиться с каждым. Мы знаем прекрасно, что у нас у власти педофилы и ***. Для них порицать Дзюбу - это прекрасная дорожка. Но мы-то другие. Мы не будем этого делать. Я предлагаю сборной и всем друзьям по команде вместе с запасными встать в рядочек и подрочить. А что? Был один, сейчас вас много. И всё рассеется, всё забудется", - сказал Тактаров в видео, опубликованном в инстаграме.
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