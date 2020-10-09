Активные фанаты "Ростова" собираются бойкотировать домашние матчи команды
"Ростов" останется без поддержки активных фанатов на домашних матчах, утверждает Sport24.
По информации источника, объединения болельщиков собираются бойкотировать игры на "Ростов Арене".
Скорее всего, это протест против давления правоохранительных органов на заводящего "Ростова" Романа Болотова.
Напомним, что 18 октября команда Валерия Карпина примет "Ахмат".
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