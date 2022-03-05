"Актобе" бесплатно подписал экс-игрока сборной России

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"Актобе" бесплатно подписал экс-игрока сборной России

Фото сайт "Актобе"

"Актобе" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Руслана Камболова.

32-летний футболист заключил с казахстанским клубом контракт до 31 декабря 2022 года.

В середине января тульский "Арсенал" расторг соглашение с хавбеком, поэтому он достался "Актобе" бесплатно.

Камболов является бывшим игроком сборной России, он провёл 6 матчей в период с 2015 по 2018 год.

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