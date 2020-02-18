"Актобе" уволил российского тренера спустя месяц после назначения

Теги актобе

"Актобе" уволил российского тренера спустя месяц после назначения

"Актобе" объявил об отставке главного тренера команды Владимира Маминова.

Российский специалист только 14 января возглавил команду, но уже через месяц его уволили по итогам первого тренировочного сбора.

Сообщается, что руководство "Актобе" осталось недовольно результатами контрольных матчей, уровнем потенциальных новичков и напряжённой обстановкой внутри коллектива.

Напомним, что в прошлом сезоне "красно-белые" вылетели из высшего дивизиона чемпионата Казахстана.

Не пропустите: Смолов забил на "Бернабеу", "Лацио" сказал "да" чемпионству, а Холанд опять на коне: рассказываем, что там у европейцев! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" уже обеспечил себе путёвку в следующий розыгрыш Лиги Чемпионов

"Ливерпуль" уже обеспечил себе путёвку в следующий розыгрыш Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Астана Астана 33 69
2 Кайрат Кайрат 33 68
3 Ордабасы Ордабасы 33 65
4 Тобол Тобол 33 63
5 Жетысу Жетысу 33 56
6 Кайсар Кайсар 33 42
7 Окжетпес Окжетпес 33 40
8 Иртыш Иртыш 33 37
9 Шахтер Караганда Шахтер Караганда 33 35
10 Тараз Тараз 33 29
11 Атырау Атырау 33 26
12 Актобе Актобе 33 15
Полная таблица

топ-5 тегов