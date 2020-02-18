"Актобе" уволил российского тренера спустя месяц после назначения

"Актобе" объявил об отставке главного тренера команды Владимира Маминова.

Российский специалист только 14 января возглавил команду, но уже через месяц его уволили по итогам первого тренировочного сбора.

Сообщается, что руководство "Актобе" осталось недовольно результатами контрольных матчей, уровнем потенциальных новичков и напряжённой обстановкой внутри коллектива.

Напомним, что в прошлом сезоне "красно-белые" вылетели из высшего дивизиона чемпионата Казахстана.

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