"Актобе" уволил российского тренера спустя месяц после назначения
"Актобе" объявил об отставке главного тренера команды Владимира Маминова.
Российский специалист только 14 января возглавил команду, но уже через месяц его уволили по итогам первого тренировочного сбора.
Сообщается, что руководство "Актобе" осталось недовольно результатами контрольных матчей, уровнем потенциальных новичков и напряжённой обстановкой внутри коллектива.
Напомним, что в прошлом сезоне "красно-белые" вылетели из высшего дивизиона чемпионата Казахстана.
Не пропустите: Смолов забил на "Бернабеу", "Лацио" сказал "да" чемпионству, а Холанд опять на коне: рассказываем, что там у европейцев! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Орлов: "После перехода в "Сочи" у Кокорина больше шансов попасть в сборную, чем у Смолова, Комличенко, Соболева и Чалова"
-
"Актобе" уволил российского тренера спустя месяц после назначения
-
Тарасов прокомментировал подписание контракта с "Рубином"
-
Александр-Арнольд ответил на слова Кафу про шансы на "Золотой мяч"
-
Капитан "Краснодара" может пропустить почти два месяца
-
1
Ребров назвал лучшего вратаря мира
-
"Сочи" - о голе Кокорина: "Потрясающая геометрия"
-
"Ливерпуль" уже обеспечил себе путёвку в следующий розыгрыш Лиги Чемпионов
-
Официально: Тарасов стал игроком "Рубина"
-
Игало - 200-й футболист, сыгравший за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ
-
"Милан" имеет лучшую беспроигрышную домашнюю серию за последние три года
-
"Барселона" потратит на нового форварда 20 миллионов евро
-
Тренер "Сочи" оценил перспективы Кокорина вернуться в сборную России
-
Яя Туре может перейти в клуб Хонды
-
"Мне стало тяжело": Сулейманов высказался об уходе Игнатьева из "Краснодара"
-
Главные новости дня: 17 февраля
-
Арбитр отменил два гола "Челси" в матче с "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" повторил достижение 1965 года
-
"Приехали на стрелку". Дзюба поделился фотографией со Слуцким
-
2
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче АПЛ