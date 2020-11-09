Актриса Хилькевич поддержала Дзюбу, который занимался мастурбацией

Актриса Анна Хилькевич выразила поддержку нападающему петербургского "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе, который занимался мастурбацией на камеру.

"После этих выходных я узнала несколько вещей: мы живем все ещё в пуританском обществе, - мастурбация это преступление, после которого твоя карьера может быть разрушена, в нашей стране полное отсутствие Закона на неприкосновенность личной жизни, все твои победы и успехи могут быть уничтожены один невинным личным видео, хранить в телефоне фото видео совершенно небезопасно, СМИ скатились ниже плинтуса, Черчесов не рукоблудник. Так же и как половина населения нашей страны.

Я считаю произошедшее с Артемом Дзюбой абсолютно вопиющим и несправедливым! Снимать звание капитана? Отстранять от предстоящих игр? А все из-за чего? Из-за того, что кто-то (явно лицемерный и подлый) слил чужое частное видео в сеть. А народ осудил. Это удивительно. С каких пор мастурбация дома - преступление? С каких пор сексуальность стала порицаться? А люди без капли морали считают что лазить в чужие трусы - это нормально. По моему мнению, тренер и команда должны были вступиться за своего игрока! И сделать все возможное для поддержки. Это всё же командная игра", - написала Хилькевич на своей странице в Instagram.

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