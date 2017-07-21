Акунья стал игроком лиссабонского "Спортинга"

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Акунья стал игроком лиссабонского "Спортинга"

Лиссабонский "Спортинг" в своём твиттере объявил о переходе хавбека "Расинга Авельянеды" Маркоса Акуньи.

Сумма трансфера составила 9,6 миллиона евро. 25-летний аргентинец заключил с "львами" контракт до лета 2021 года.

Акунья выступал за "Расинг Авельянеду" с 2014 года, сыграл 108 матчей и забил 20 голов.

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