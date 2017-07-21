Акунья стал игроком лиссабонского "Спортинга"
Лиссабонский "Спортинг" в своём твиттере объявил о переходе хавбека "Расинга Авельянеды" Маркоса Акуньи.
Сумма трансфера составила 9,6 миллиона евро. 25-летний аргентинец заключил с "львами" контракт до лета 2021 года.
Акунья выступал за "Расинг Авельянеду" с 2014 года, сыграл 108 матчей и забил 20 голов.
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|Команда
|М
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|Бенфика
|34
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|2
|Порту
|34
|76
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|70
|4
|Витория Гимарайнш
|34
|62
|5
|Брага
|34
|54
|6
|Маритиму
|34
|50
|7
|Рио Аве
|34
|49
|8
|Фейренсе
|34
|48
|9
|Боавишта
|34
|43
|10
|Эшторил
|34
|38
|11
|Дешпортиво Чавес
|34
|38
|12
|Витория Сетубал
|34
|38
|13
|Пасуш де Феррейра
|34
|36
|14
|Белененсиш
|34
|36
|15
|Морейренсе ФК
|34
|33
|16
|КД Тондела
|34
|32
|17
|ФК Арука
|34
|32
|18
|Насьонал
|34
|21