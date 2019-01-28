Аквалангисты приступят к поискам Салы и пропавшего самолёта

Аквалангисты в скором времени приступят к поиску самолета, на котором был новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, утверждает Goal.com.

Напомним, что 19 января "Кардифф" приобрел Салу у "Нанта" за 17 миллионов евро, а 22 января самолет с игроком на борту пропал без вести.

Полиция остановила поиски самолета, однако семья футболиста организовала новые за свой счет.

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