Аквилани стал игроком "Лас Пальмаса"

"Лас Пальмас" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Пескары" Альберто Аквилани.

33-летний итальянец достался испанскому клубу бесплатно и подписал контракт до лета 2019 года.

Аквилани выступал за "Пескару" с 2016 года, сыграл 9 матчей и забил 1 гол. Сдавался в аренду "Сассуоло".

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