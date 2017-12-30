"Аль-Ахли" - "Атлетико" - 2:3 (обзор)

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"Аль-Ахли" - "Атлетико" - 2:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между "Аль-Ахли" и "Атлетико".

Не пропустите: "Атлетико" добывает волевую победу над "Аль-Ахли" благодаря хет-трику Гамейро. | http://soccernews.ru

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6 Вильярреал 16 24
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9 Хетафе 16 20
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12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
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