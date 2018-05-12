"Аль-Ахли" – "Аякс" - 1:0 (обзор)

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"Аль-Ахли" – "Аякс" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между "Аль-Ахли" и "Аяксом".

Не пропустите: "Аль-Ахли" в товарищеском поединке минимально победил "Аякс". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 33 82
2 Аякс 34 79
3 АЗ 34 71
4 Фейеноорд 34 66
5 Утрехт 33 51
6 Витесс 33 48
7 Херенвен 34 46
8 АДО Ден Хааг 33 44
9 Зволле 34 44
10 Эксельсиор 34 40
11 Хераклес 33 39
12 Гронинген 33 37
13 Виллем II 33 36
14 ВВВ Венло 33 34
15 НАК Бреда 33 33
16 Рода ЮК 33 30
17 Спарта Роттердам 33 27
18 Твенте 33 23
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